Прошлые коронавирусные инфекции, которыми человек уже переболел, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2. К такому выводу пришла группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики, чье исследование опубликовано на сайте Cell Reports Medicine.

Авторы исследования изучили иммунный ответ на несколько коронавирусов: MERS-CoV и SARS-CoV-1, а также еще четырех коронавирусов, которые не являются смертельными и реакция на которые напоминает простуду. Результаты показали, что SARS-CoV-2 может вызывать реакцию антител, которые появились после уже перенесенного коронавируса до нынешней пандемии.

«А это означает, что у нас уже может быть некоторая степень ранее существовавшего иммунитета к этому вирусу», — пояснил инфекционист и один из авторов исследования Джон Алтин.

Он отметил, что антитела могут «связываться» с элементами нового коронавируса, а реакция иммунитета на него может получить «помощь» от контактов с другими штаммами вируса.

Minval.az