Турки, проживающие в США, провели акцию протеста перед зданием офиса газеты Wall Street Journal (WSJ) в Нью-Йорке.

Ранее газета опубликовала на своих страницах статью функционера террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ), баскетболиста Энеса Кантера, в которой содержится критика демократии в Турции, пишет Anadolu.

Протестующие держали в своих руках карикатуры, на которых Энес Кантер изображен в качестве марионетки Фетуллаха Гюлена.

Как отметил в своем заявлении для прессы сопредседатель Турецко-американского национального координационного комитета (TASC) Халил Мутлу, нападки члена FETÖ Кантера на турецкую демократию и оскорбление им избранного президента «неприемлемы».

По его словам, вызывает сожаление тот факт, что столь престижная газета, как WSJ, позволяет использовать свои страницы для таких оскорблений.

«Энес Кантер использует спортивное сообщество как платформу для достижения целей террористической организации. К сожалению, Wall Street превратилась в один из инструментов, которые он использовал», — сказал он.

По словам Мутлу, руководимая им организация пока не получила ответа на запрос, который она направила в редакцию издания, с требованием предоставить ей право на ответ на антитурецкую публикацию.

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