В китайских соцсетях, а затем и в мировых средствах массовой информации появились слухи об исчезновении одного из богатейших людей Азии, основателя Alibaba Джека Ма.

Отмечается, что миллиардер не появлялся на публике с конца октября после того, как подверг критике деятельность финансовых регуляторов КНР, а также выступил против курса Пекина в отношении технологических компаний.

По данным ABC News, последний раз Ма видели на мероприятии Alibaba 31 октября, его транслировали в прямом эфире. При этом предприниматель пропустил финал собственного реалити-шоу Africa’s Business Heroes, где он должен был быть главным судьей.

В китайских соцсетях уверены, что миллиардер пропал после критики деятельности властей Китая.

Minval.az