«Статус вынужденных переселенцев, не желающих ехать на освобожденные от оккупации земли, будет считаться утраченным. В результате этого будут отменены льготы, которые распространяются на вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц».

Об этом сообщил заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов, передает АПА.

Ф.Гусейнов отметил, что на освобожденных азербайджанских землях будут созданы все условия.

«Это очень актуально с точки зрения постоянного проживания, занятости, здравоохранения, образования и других социальных вопросов. Ссылаясь на выступление президента, хочу заявить, что вынужденные переселенцы должны дать искренний ответ в связи с возвращением», — цитирует его АПА.

Minval.az