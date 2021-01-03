Профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, взяв первые образцы крови у жертв болезни, предупредил о возможном появлении новых смертельно опасных заболеваний, сообщает CNN.

По словам ученого, угроза исходит из-за вырубки лесов, приводящей к увеличению числу контактов человека и возбудителей различных заболеваний. Это, считает он, может привести в будущем к «большой пандемии».

Жан-Жак Муембе-Тамфум не исключил появления инфекции, которая будет распространяться со скоростью COVID-19 и обладать летальностью Эболы.

«Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены. И это и есть то, что представляет угрозу для человечества», — заключил он.

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