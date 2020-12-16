Жители Ширака перекрыли дорогу Гюмри-Бавра, ведущую к армяно-грузинской границе. Протестующие намерены перекрыть также основную трассу в направлении Еревана.

Их главное требование — вернуть попавших в плен жителей сел Хором, Ланджик, Азатан Ширакской области Армении. Об в беседе с корреспондентом Sputnik Армения рассказал житель Ширака Карапет Погосян.

«150 человек попали в плен из нашей области со стороны Хцаберда (Чайлаккала). Они были около четырех дней в окружении, о них совершенно забыли, и теперь их пленили. Жители Хорома и Ланджика собираются перекрыть дорогу», — сказал Погосян.

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