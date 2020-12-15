Группа армянских террористов была разоружена азербайджанской армией в направлении Галадере в Шушинском районе. По некоторым данным, их 160 человек.
Группа армянских террористов была разоружена азербайджанской армией в направлении Галадере в Шушинском районе. По некоторым данным, их 160 человек.
Дата: 2020/12/15 23:33
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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