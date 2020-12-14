Эксперты Youtube-канала Caliber обнародовали хронологию армянских провокаций на освобожденных землях Азербайджана и дали развернутый причинно-следственный анализ ситуации. Предлагаем вашему вниманию выводы экспертов.
Эксперты Youtube-канала Caliber обнародовали хронологию армянских провокаций на освобожденных землях Азербайджана и дали развернутый причинно-следственный анализ ситуации. Предлагаем вашему вниманию выводы экспертов.
Дата: 2020/12/15 0:17
Раздел: Новость
Просмотров:
48
Активисты скандируют «Никол — предатель», «Армения без Никола» и требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна
«Я очень обрадовалась освобождению моего брата, находившегося в заложниках у армянской стороны, выражаю признательность нашему Президенту».
Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов 14 декабря подписал указ о создании Фонда обеспечения поддержки раненых
«Мы будем продолжать до тех пор, пока предатель не уйдет», — сказал один из участников акции
Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением вокруг ситуации в Гадрутском районе, призвав парламент Армении экстренно созвать
Армения ни при каких условиях не должна предпринимать попыток начать новые военные действия, заявил президент
Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня в Карабахе будет создан в Агдамском районе Азербайджана,
Начальник Главного управления внутренней безопасности министерства обороны Азербайджана генерал-майор Рамиль Аскеров освобожден от занимаемой должности, передает Trend.
Отечественный проект «Северный поток-2» не имеет никаких шансов на реализацию и запущен не будет.