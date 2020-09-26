Специалисты оборонной компании Roketsan ведут разработку новой модификации противокарабельных ракет Atmaca, которая сможет использоваться наземными комплексами ПВО для уничтожения ракет противника, то есть войдет в класс «земля-земля».

Об этом сообщил «Анадолу» гендиректор одной из ведущих оборонных компаний Турции – Roketsan Мурат Икинджи.

По его словам, Atmaca является первой противокарабельной ракетой, разработанной в Турции, а ее поставки намечены уже на конец текущего года.

«Противокорабельная ракета способна поражать надводную цель на расстоянии в 250 км. Траектория полета пролегает у самой поверхности воды и эти технологии уже есть в арсенале Турции», — сказал Икинджи, отметив, что ракеты Atmaca пользуются большим интересом и за рубежом.

Гендиректор Roketsan подчеркнул, что за последние годы оборонпром Турции добился поистине выдающихся достижений, значительно снизив импортозависимость страны в сфере вооружения.

«Проекты, реализуемые сегодня оборонными компаниями Roketsan, Havelsan и Aselsan, под силу лишь небольшому числу государств. Говорить о полном отказе от закупок вооружения, конечно, пока рано, однако Турция обеспечивает свои потребности в вооружении уже на 70 процентов», — сказал гендиректор Roketsan.

Minval.az