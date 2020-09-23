23 сентября азербайджанская парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой встретилась с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславом Володиным в рамках официального визита в Россию.

На встрече говорилось об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, вооруженных столкновениях, произошедших в западном регионе Азербайджана — на границе с Товузским районом. Вячеслав Володин отметил, что Россия поддерживает территориальную целостность Азербайджана, высказывания премьера Армении Никола Пашиняна о Нагорном Карабахе вызывают справедливую обеспокоенность и не способствует мирному процессу.

Minval.az