Азербайджан не впустил в свое воздушное пространство российские военные самолёты, возвращавшиеся из Сирии — об этом сообщил портал Авиа.про со ссылкой на данные Телеграмм-канала «Записки охотника».

Как утверждает канал, ссылаясь на открытые источники, Азербайджан не дал разрешения на пролёт самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ВКС России, возвращавшимся из Сирии, пройти через свое воздушное пространство.

Два самолета сил ДРЛО ВКС России, в том числе самолет-разведчик А-50, возвращались из Сирии через Каспийское море. На подлете к воздушному пространству Азербайджана самолеты развернулись и пошли в обход. По данным открытых мониторинговых ресурсов, российскому военному борту пришлось дополнительно запрашивать разрешение на полёт через территорию у Туркменистана.

Minval.az пока не располагает комментариями Минобороны Азербайджана.

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