Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по использованию мавзолея Владимира Ленина на Красной площади в другом качестве. Конкурс был объявлен еще 25 августа, однако официально его положения были утверждены и опубликованы только 11 сентября.

По словам организаторов конкурса, их цель — создание «банка идей по ре-использованию мавзолея». Как заявили в оргкомитете, нахождение тела Ленина в мавзолее «в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации „вечной памяти“ и является нарушением русской православной традиции, а также роли самого вождя».

Проведение конкурса вызвало крайне резкую реакцию коммунистов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал происходящее «откровенной провокацией» и потребовал завести на организаторов уголовное дело.

Minval.az