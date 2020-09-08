Миллионы людей теряют доступ к здоровой пище, что чревато усугублением проблемы ожирения во всем мире и может вызвать новую глобальную пандемию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По прогнозам ООН, к концу этого года более 130 миллионов человек столкнутся с голодом, однако, в развитых странах гораздо более серьезную угрозу представляет ожирение.

За время пандемии коронавируса люди по всему миру лишались доходов, из-за чего вынуждены экономить на еде, выбирая вредные продукты, в частности, фастфуд.

Уже сейчас количество людей с лишним весом в разы превосходит число голодающих, особенно это заметно по развитым странам.

Так, две трети британцев в настоящее время страдают от лишнего веса или ожирения. В итоге каждая седьмая смерть в стране вызваны нездоровым питанием, из-за чего постоянно растут расходы на медицину. Уточняется, что люди с лишним весом более склонны к диабету, сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.

В настоящее время, по подсчетам ООН, три миллиарда человек по всему миру не могут себе позволить здоровое питание, что создает предпосылки для появления лишнего веса. Это, в свою очередь, сродни новой пандемии.

Если не предпринять меры, то из-за лишнего веса и вызванных им проблем со здоровьем, в следующем десятилетии расходы на здравоохранение в мире вырастут на 1,3 триллиона долларов в год.

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