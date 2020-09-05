Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики (ГПС) продолжает осуществлять меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, 2 сентября пограничный наряд на служебной территории пограничной заставы в Билясуварском районе пограничного отряда «Гейтепе» Пограничных войск Службы установил нарушение двумя лицами государственной границы из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

Пограничная застава была поднята по команде «Тревога» и провела на служебной территории пограничный розыск. В результате был задержан один из нарушителей границы – гражданин Азербайджанской Республики, житель села Аскерабад Билясуварского района Исмайлов Адиль Тотухан оглу, 1991 года рождения. У него были обнаружены 3 килограмма 265 граммов героина, 3 килограмма 180 граммов опиума, 135 граммов наркотических веществ похожих на марихуану, а также таких психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, как 500 единиц «Метадон», 100 единиц «Глиботекса», 210 единиц «Gabaprel».

Установлена личность другого нарушителя границы, который скрылся с места происшествия. В результате проведенных совместных с Билясуварским районным отделением полиции оперативно-розыскных мероприятий, житель села Аскерабад Рамиев Муса Адигезал оглу, 1990 года рождения, был задержан сотрудниками полиции с 315 граммами наркотического вещества, похожего на героин, 8 килограммами 225 граммов похожего на опиум, 2 килограммами 310 граммами, похожего на метамфетамин, 460 единицами психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Minval.az