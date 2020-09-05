В прокуратуру Сабирабадского района поступила информация о том, что 4 сентября около 15:00 на территории села Гязли района Матанат Нуриевой (1976 г.р.) были нанесены ножевые ранения, в результате чего она скончалась.

Как сообщили в прокуратуре района, сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта провели осмотр места происшествия.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

В ходе расследования появились основательные подозрения в том, что М.Нуриевой на почве ревности нанес ножевые ранения ее муж Ягуб Эйюбов (1939 г.р.).

Ягуб Эйюбов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Ведется расследование.

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