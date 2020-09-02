Центр социальных исследований опубликовал отчет «Деятельность президента в общественном мнении».

Отчет охватывает апрель-июнь 2020 года.

С целью изучения отношения респондентов к президенту и всем трем ветвям власти (законодательной, судебной и исполнительной) изучено доверие к этим структурам. Так, абсолютное большинство респондентов заявили, что доверяют президенту.

Большинство респондентов (90,8%) сказали «полностью доверяю президенту».

Кроме того, абсолютное большинство респондентов высоко оценили деятельность главы государства в сфере строительства армии и модернизации Вооруженных Сил (96%), а также внешней политики (95%).

В целом, абсолютное большинство респондентов (92,8%) довольны реакцией президента на события, вызвавшиеосуждение в обществе.

Minval.az