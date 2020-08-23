Госуправление медицинской продукции КНР одобрило начало клинических испытаний рекомбинантной (генно-инженерной) вакцины от коронавируса COVID-19, созданной на основе клеток насекомых. Об этом сообщает газета Global Times.

Отмечается, что препарат разработан в биолаборатории Сычуаньского университета, специалисты которого утверждают, что им удалось создать высококачественный продукт. Вакцина уже опробована на обезьянах и на других животных. Китайские медики подчеркивают, что этот препарат, работа над которым ведется уже много месяцев, «до сих пор не вызвал каких-либо очевидных побочных эффектов».

Новая вакцина будет производиться в объеме как минимум 100 млн комплектов в год на мощностях предприятия, созданного в апреле больницей при Сычуаньском университете совместно с местной компанией, которая специализируется на биотехнологиях.

Напомним, китайская фармацевтическая корпорация Sinopharm объявила, что в декабре планирует начать продажи инактивированной вакцины от коронавируса. Цена за две инъекции составит около $50.

Специалисты компании утверждают, что у 97% вакцинированных антитела вырабатываются после первой прививки, а после повторной иммунитет гарантирован практически на 100%. Sinopharm способна производить до 220 млн комплектов вакцин в год, а с октября собирается приступить к тестам рекомбинантного препарата.

Minval.az