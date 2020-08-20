Бакинское транспортное агентство (БТА) приступило к реализации проекта по организации и управлению автостоянками.

«В соответствии с четырехэтапной дорожной картой, спроектированной ООО Alpina Parking Consulting, будет изучена общая ситуация с парковками в Баку и подготовлен Генплан по организации парковки в Баку. Согласно генеральному плану, который будет учитывать демографические, социально-экономические, технологические и экологические факторы, городская территория будет разделена на зоны, и к каждой зоне будет применяться индивидуальный подход», — сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в BNA.

По данным агентства, ключевыми вопросами, отраженными в генеральном плане, являются: современные способы оплаты, интеллектуальные транспортные системы, поиск парковочных мест, умные и меняющиеся тарифы и безопасность.

«Каждое нововведение будет проанализировано и при необходимости внесены соответствующие коррективы. Ценовая политика, разработка модели, отвечающей требованиям рынка, обеспечение доступности для всех и, самое главное, прозрачное управление — вот основные задачи генплана», — отмечает агентство.

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