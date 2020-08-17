На митинге в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко выступила украинская композитор и певица Виктория Кохана, рассказав о негативных последствиях двух Майданов в Киеве. Соответствующие кадры опубликовал на YouTube телеканал «Дождь».

«Хочу сказать, что это самое большое сокровище, которое вы имеете. Поверьте мне, человеку, который всю жизнь живет в Украине. Вы имеете спокойствие и мир. И пока вы это имеете, вы самые богатые люди в мире. Вы и так все хорошо знаете, что в 2004-м у нас была первая революция. В 2013-м у нас была вторая революция», — сказала она.

После обеих революций, отметила Кохана, Украину ждали негативные последствия.

«К сожалению, первая революция разделила людей на сорта. Первый, второй, третий и дальше. Кто был там – тот знает. Вторая закончилась тем, что мы потеряли территорию. К сожалению, мы потеряли также мир. Мы очень хотим мира. Понимаете? И я вас прошу – не повторяйте наших ошибок. Не делайте. Просто храните друг друга. Я много путешествую, потому что я музыкант. Я много езжу по гастролям, много вижу музыкантов. Вам все завидуют», — рассказала она.

Minval.az