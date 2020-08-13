Лига чемпионов наконец вернулась на экраны. Впереди болельщиков ждут непредсказуемые матчи лучших команд континента, которые нацелены только на победу. Суперзвезды мирового футбола готовы к главному турниру своей жизни — и специально к плей-офф 1xBet подготовил беспрецедентную акцию с призами, от которых захватывает дух.

По итогам акции, которая продлится до 23 августа 2020 года, главный победитель получит $30 000, а другие участники имеют возможность выиграть iPhone 11 Pro Max, одну из десяти игровых консолей PlayStation 4 Pro или часть призового фонда в 730 000 бонусных баллов!

Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться/залогиниться на сайте или в мобильном приложении 1xBet. Для победы необходимо делать прогнозы на матчи плей-офф Лиги чемпионов на странице промо и подтверждать каждый прогноз ставкой (от $2).

За каждое успешное предсказание игроку будут начисляться очки, количество которых будет меняться в зависимости от текущего этапа Лиги чемпионов УЕФА. По окончании турнира будет сформирована турнирная таблица, и 756 участников, которые наберут больше всего очков, получат призы.

Почувствуйте себя чемпионом и выигрывайте крутые призы в новой акции от 1xBet!

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