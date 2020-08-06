Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов уж точно не назовешь стандартным. После длительной паузы главный клубный турнир Старого Света наконец возвращается в августе. В период с 7 по 23 августа лучшие клубы Европы будут бороться за звание сильнейшего. Вместе с 1xBet баталии станут еще интереснее, ведь здесь вас ждут широкая линия и высокие коэффициенты.

Ставка на победителя Лиги чемпионов

Спрогнозировать победителя турнира — самый интересный вызов для любителей ставок прямо сейчас. После выступления команд в 1/8 финала и возобновления чемпионатов болельщикам проще проанализировать форму и сделать правильный выбор.

На данный момент “Манчестер Сити” и “Бавария” — главные фавориты в борьбе за трофей. Коэффициент на победу этих команд — 3,8. Преимущество “Сити”, добытое в первом матче с “Реалом”, а также впечатляющая победа 4:0 над “Ливерпулем” наталкивают на мысль о том, что у “горожан” очень хорошие шансы на проход дальше.

Мюнхенская “Бавария” выглядит еще мощнее — они выиграли бундеслигу и Кубок Германии, не проиграв ни матча после паузы. Среди жертв, к примеру, оказались обе “Боруссии” и “Байер”. “Бавария” очень хороша, но мы знаем, что матчи Лиги чемпионов — это совсем другая история.

Следом в списке фаворитов турнира идет ПСЖ. Французы преодолели первый раунд плей-офф и решительно настроены изменить статистику прошлых лет. Клуб основательно потратился на трансферном рынке в прошлые годы, и сейчас у Мбаппе, Икарди и Неймара есть все причины верить в успех. Если вы тоже верите в победу парижан, то делайте ставку с коэффициентом 6.

“Барселона” определенно отдаст все, чтобы побороться за трофей ЛЧ в этом году. Последняя победа каталонцев в турнире датируется 2015 годом, и сейчас они предельно мотивированы. Ничья 1:1 в выездном матче с “Наполи” делает “Барсу” фаворитом на проход в четвертьфинал. Поставить на победу “сине-гранатовых” можно с коэффициентом 7 на сайте глобального партнера “Барселоны” — 1xBet.

После не столь убедительных выступлений в сезоне у команд вроде “Реала”, “Атлетико” и “Ювентуса” шансы на победу кажутся ниже. Впрочем, их не стоит сбрасывать со счетов, как и андердогов — “Лейпциг” и “Аталанту”. Например, сделав ставку на победу “Реала” в турнире, вы имеете шанс увеличить свой выигрыш в 25 раз!

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