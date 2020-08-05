Обнародована сумма ущерба, нанесенного порту Бейрут.

Об этом сказал губернатор Бейрута Марван Аббуд.

По его словам, нанесенный порту Бейрута ущерб составляет 3-5 млрд. долларов, пишет Анадолу.

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