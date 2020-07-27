Инфицированный коронавирусом журналист Салим Балаев находится в реанимации.

Об этом сказала председатель Комитета Милли Меджлиса по культуре, депутат Ганира Пашаева.

Она отметила, что рассмотрены сообщения и обращения, направленные в связи с тем, что журналист Салим Балаев находится в тяжелом состоянии с диагнозом COVİD-19 в Бакинском оздоровительном центре: «Мы провели подробные обсуждения с руководством TƏBİB и руководителем Бакинского оздоровительного центра Асиман муеллимом в связи с состоянием Салима Балаева. В настоящее время он находится в реанимации. Врачи делают всё, чтобы помочь ему. Я поговорила и с членами семьи Салима Балаева, сказала, что мы сделаем всё, что в наших силах. Да поможет ему аллах!» (цитата по АПА).

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