Нынешние украинские власти «подвинули» управленцев в регионах и теперь муниципалы готовятся к «большому реваншу». Ситуация грозит развалом «Незалежной», предупредил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который возглавляет на Украине исполком национального совета реформ.

По словам Саакашвили, «местные феодалы» сейчас «бесятся с жиру: они получили «весь бюджет», 80% средств которого могут просто «украсть». Остальные деньги, считает он, идут на «частные армии».

В пример политик привел Одесскую область, губернатором которой был во время правления предшественника Владимира Зеленского Петра Порошенко. В Одессе есть «муниципальная охрана, просто обычные головорезы, «титушки», которые ходят в форме и с оружием, и финансируются за счет бюджета», рассказал Саакашвили.

Он предупредил, что если Киев не начнет «чего-то резко делать», то «Украину в этой форме можно потерять».

Minval.az