1xBet — одна из лучших букмекерских компаний с опытом в более чем 12 лет. Среди множества преимуществ БК стоит отметить раздел 1xGames — здесь собрано более 100 эксклюзивных онлайн-игр.

В данном разделе вы сможете найти развлечения на любой вкус: настольные игры, на спортивную тематику, с отсылками к поп-культуре и другие.

К большинству из них прилагается бонус в виде кешбэка: вы можете выбрать сразу две игры в разделе и в обоих случаях 3% будут возвращаться в виде бесплатных прокруток Lucky Wheel. Кроме того,1xBet каждый месяц выбирает игру, которая принесет пользователям кешбэк в размере 5%.

В 1xGames также действует система джекпотов. Каждый час, день, неделю и месяц вы можете выиграть крупные призы без каких-либо усилий.

Уже убедились в крутости раздела 1xGames, но не знаете, с чего начать? Мы составили список из трех самых новых на данный момент игр в арсенале 1xBet.

OXO. Вы наверняка играли в эту игру в детстве. Теперь у вас есть возможность испытать те же чувства, но уже выигрывая серьезные суммы! Данная игра функционирует в виде игрового автомата, где единственными символами являются “Х” и “0”.

Сделайте ставку и начните игру. Барабан в случайном порядке распределит символы. Если вы получите три одинаковых символа на одной линии/диагонали, то вы умножаете свою ставку на соответствующий коэффициент. Три одинаковых “Х” или “О” дают вам коэффициент 1,5, а комбинация “0Х0” позволит вам умножить ставку на 2,5.

Avengers Scratch Card. Играйте с вашими любимыми супергероями и зарабатывайте онлайн! Как и в любой другой подобной игре, сначала вам нужно сделать ставку, чтобы получить 9 карт. Затем вы можете нажать на любую из карт, чтобы открыть ее, или можете открыть сразу все одним кликом.

Если вы получите 3 одинаковых символа в любом направлении, ваша ставка умножается на соответствующие коэффициенты. Они отображаются непосредственно в игре и могут доходить до 10 000. Присоединяйтесь к Железному Человеку, Капитану Америке, Чудо-женщине и очаровательному Груту и побеждайте!

1xCases. Если вы ищете абсолютно уникальный подход к онлайн-игре, вам необходимо попробовать 1xCases.

Вы можете выбрать из 7 различных категорий, каждая из которых содержат 8 кейсов. Чем “дороже” кейс, тем больше денег можно выиграть. Откройте любой кейс и узнайте сумму вашего выигрыша!

Это всего лишь три примера новейших игр из коллекции 1xGames. Наслаждайтесь досугом вместе с 1xBet — создайте аккаунт и откройте для себя мир лучших развлечений и больших выигрышей!

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