Стала известна повестка 31-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

В повестку специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая началась 10 июля, вошло несколько вопросов – открытие сессии главой делегации председателя 74-й сессии Генеральной Ассамблеи, минута молчания, полномочия представителей на специальном заседании Генеральной Ассамблеи, назначение членов Комитета по проверке полномочий, доклад Комитета по проверке полномочий, выборы председателя и других должностных лиц, утверждение повестки дня, организация сессии и общие прения, сообщается на сайте ООН.

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