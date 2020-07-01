Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьёва заявила, что Турция не сможет передать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 российского производства другой стране без разрешения РФ.

«Для вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя», — приводит слова Воробьёвой «Интерфакс».

Она уточнила, что реэкспорт или передача техники третьим государствам невозможна без соответствующих разрешений.

Minval.az