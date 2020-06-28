Принстонский университет принял решение об исключении имени президента США Вудро Вильсона из названия факультета за его расистские взгляды. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.

По словам ректора Кристофера Айсгрубера, сегрегационная политика Вильсона делает его имя крайне неподходящим для названия Школы общественных и международных отношений. Глава университета также особо подчеркивает последовательный и масштабный расизм бывшего президента США.

Айсгрубер призвал всех студентов, преподавателей и выпускников учебного заведения решительно выступать против расизма во всех его проявлениях. В то же время он признал, что Принстон является частью той Америки, которая слишком часто игнорировала проблему расизма и позволяла существовать дискриминации в отношении чернокожих людей.

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