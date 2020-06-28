Правительство США по ошибке выплатило 1,4 миллиарда долларов умершим людям. Это произошло из-за того, в последние месяцы была ускорена раздача пособий американцам, пострадавшим от пандемии коронавируса, которая нанесла серьезный удар по экономике страны, пишет CNBC.

Теперь власти хотят вернуть деньги. Однако пока что нет четкого плана действий относительно того, как связаться с родственниками этих людей. На сайте Налогового управления США (IRS) опубликована инструкция для желающих вернуть выплаты по собственному почину.

Minval.az