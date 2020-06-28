Теперь власти хотят вернуть деньги. Однако пока что нет четкого плана действий относительно того, как связаться с родственниками этих людей. На сайте Налогового управления США (IRS) опубликована инструкция для желающих вернуть выплаты по собственному почину.
Дата: 2020/06/28 9:37
Раздел: Мир
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