Большинство членов палаты представителей поддержали законопроект о предоставлении столице США Вашингтону статус отдельного штата, сообщает телеканал Си-Эн-Эн.

Одобрили проект 232 конгрессмена, а высказались против — 180. В основном поддерживали идею представители Демократической парты, а республиканцы были против.

В настоящее время с административной точки зрения Вашингтон считается федеральным округом Колумбия, который не входит ни в один из штатов.

Автор законопроекта — представительница Демократической партии Элеонор Холмс Нортон — утверждает, что формирование отдельного штата имеет политическое и демографическое обоснование.

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