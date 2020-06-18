5 июля на трассе “Шпильберг” в Австрии стартует очередной сезон “Формулы-1”. БК 1xBet находится в предвкушении данного события и рассказывает, чего стоит ждать болельщикам.

В 2020 году планировалось рекордное количество этапов в истории “Формулы” — 22. Однако старт сезона сместился с марта на июль, ввиду чего количество этапов значительно сократилось. На данный момент в календаре — 8 Гран-при, однако всего планируется провести 15-18 гонок.

Однозначный фаворит сезона — гонщик “Мерседес” Льюис Хэмилтон. Коэффициент на победу Хэмилтона по итогам сезона на сайте БК 1xBet — 1,5.

Стартовать в Мельбурне Льюис будет с 84-ю победами в активе. Еще семь первых мест на финише — и он сравняется с легендарным Михаэлем Шумахером. Вероятность того, что Хэмилтон превзойдет немца уже в этом году, довольно высока, ведь, начиная с 2014-го, британец не выигрывал меньше девяти этапов за сезон.

В стане “Феррари” дела обстоят не столь радужно. Если у “Серебряных стрел” есть Хэмилтон, а в “Ред Булл” прима — Макс Ферстаппен, то в команде из Маранелло явного лидера нет. Номинально эту роль должен выполнять четырехкратный чемпион мира из Германии Себастьян Феттель (13), но он покидает “Скудерию” в конце сезона. Что касается француза Шарля Леклера (его шансы на итоговую победу оцениваются коэффициентом 6), то он все еще слишком молод и неопытен.

Отдельно стоит упомянуть о Максе Ферстаппене. Нидерландец начнет свой шестой сезон в “Формуле-1”, однако в кругу реальных претендентов на титул он доселе никогда не был. Кажется, сейчас наступило то самое время. Тем более, этот сезон — последний шанс для ребят из “Ред Булл” сделать Макса самым молодым чемпионом мира (рекорд принадлежит Феттелю). Шансы 22-летнего пилота оцениваются коэффициентом 6.

Как бы не сложился предстоящий сезон “Формулы-1”, можем с уверенностью сказать, что он будет ярким и богатым на события. Ставьте на своих фаворитов на сайте БК 1xBet!

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