Кинорежиссер, продюсер, актер Никита Михалков высказал слова поддержки в адрес Азербайджана и передал самые теплые пожелания азербайджанскому народу, а также рассказал порталу «Москва-Баку», чем ему дорога «Страна огней».

«Дорогие мои азербайджанские друзья! В это непростое для всех время дружеские связи, дружеские воспоминания, возможность вспомнить друг друга, сказать что-то хорошее имеет огромное значение. Я знаю, что и вашей страны коснулся этот ужасающий вирус. Я знаю, что Азербайджан очень много помогал другим странам, несмотря на то, что у самого были проблемы, и в этом и заключается широта и культура азербайджанского народа.

Для меня всегда мои поездки в Азербайджан оставались в памяти как… знаете, не все можно сказать… потому что азербайджанские застолья – вы сами знаете… Радушие и культура приема гостей в Азербайджане, они, конечно, поражают. Надеюсь, что ни я, ни мои друзья не оставили горького следа после застолий, которые были у нас в Баку и не только.

Естественно, когда принимают гостя, в любом воспитанном доме — это всегда хлебосолье, это всегда улыбки, это всегда добрые пожелания. Но еще для меня все мои путешествия в Азербайджан были связаны с удивительно интересными людьми, с невероятными поучительными историями. Я очень много интересного узнавал и для меня создавался в определенном роде собирательный и глубокий и очень интересный образ народа. Это были потрясающие истории с потрясающей же культурой. И, конечно, очень много об Азербайджане мне рассказывал мой соавтор Рустам Ибрагимбеков, c которым мы написали несколько сценариев – и «Сибирского цирюльника», и «Утомленные солнцем». Мы несколько лет работали очень плотно. И народный колорит: и юмор невероятный, тонкий и в то же глубина всегда присутствовали во время нашей работы, в том числе и когда мы писали о русских кадетах. И для меня это всегда было поучительно и очень много мне дало. Это ощущение, что ты можешь проникнуть в другую культуру не с фасада – то, что обычно показывают, а из глубины, с той стороны, которая не сразу бросается в глаза. И, конечно, для меня это все очень дорого, бесценно.

Я знаю, что госпожа Мехрибан Алиева собирается посетить Санкт-Петербургский международный культурный форум. Я не знаю, как сложится ситуация, что будет происходить (в перспективе из-за пандемии – прим. ред.), но, конечно, если я окажусь в Петербурге, то с удовольствием окажу внимание и, возможно, смогу быть чем-то полезен.

Через Россию проходят, как ни через одну другую страну, и западные культуры, и восточные ветры. Это и Византия, и огромное татаро-монгольское влияние. Россия – это один из реальных мостов между Востоком и Западом. К сожалению, многие на Западе забывают, что если бы не было России, неизвестно, на каком бы языке сегодня говорили во Франции или в Италии. Мы в России воспринимаем возможность органично вбирать в себя любые культуры, в том числе и культуры Кавказа, и культуры Востока. И во время наших встреч в Азербайджане, в том числе и на очень высоком уровне — с Ильхамом Гейдаровичем, и с моими коллегами по кино, и просто на творческих вечерах, я видел, насколько объединены люди вне зависимости от того, кто есть кто с точки зрения социальной лестницы, насколько они объединены одной глубинной культурной нитью, как они понимают друг друга. Это принципиальнейший вопрос, принципиальнейший для людей, живущих в одной стране. Важно, чтобы те, кто руководит страной и люди, которыми руководят, говорили на одном языке. Не просто физическом языке, а на одном культурном языке. И в Азербайджане я это в полной мере увидел. Еще раз хочу поприветствовать вас в эти непростые дни, в это достаточно тяжелое время и пожелать, как у нас говорят, веры, надежды, любви. Это всеобъемлюще, это для любой религии. Но помимо этого, сегодня еще немножко терпения. Терпение нам необходимо. Так что терпите и надейтесь на лучшее! Всего доброго!»

Minval.az