Конгресс США может ужесточить санкции в отношении российского предпринимателя Евгения Пригожина. Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел считает, что бизнесмен и приближенный президента РФ Владимира Путина продолжает подрывать интересы США. В пятницу, 12 июня, демократ внес резолюцию с призывом принять новые штрафные меры в отношении россиянина, пишет DW.

«Евгений Пригожин — это путинская марионетка с долгой историей подрыва безопасности и интересов Соединенных Штатов от имени российского правительства», — цитируются слова Энгела в заявлении, опубликованном на странице комитета по иностранным делам. Конгрессмен также отметил, что связанное с Пригожиным «Агентство интернет-исследований», известное как «фабрика троллей», проводило кампании по дезинформации, вмешиваясь в американские выборы в 2016 и 2018 годах, а наемники из ЧВК Вагнера участвовали в военных и подрывных операциях в Украине, Сирии, Ливии, африканских странах к югу от Сахары и других регионах.

«Мы должны ввести дополнительные санкции против Пригожина и инструментов, которые он продолжает использовать для подрыва американских интересов, а также работать с нашими партнерами в Европейском Союзе, чтобы побудить их предпринять аналогичные шаги», — подчеркнул далее Энгел.

Проект резолюции уже поддержали республиканцы Брайан Фицпатрик и Адам Кинзингер, а также демократ Билл Китинг.

В сентябре 2019 года министерство финансов США наложило санкции на четыре компании и семерых физических лиц, которые, по данным Вашингтона, имеют отношение к Евгению Пригожину и пытались оказать влияние на результаты промежуточных выборов в США в 2018 году.

«Реагируя на попытки России повлиять на демократический процесс в США, Соединенные Штаты накладывают санкции на четыре компании и семерых физических лиц, связанных с Агентством интернет-исследований (Internet Research Agency) и финансирующим его Евгением Пригожиным», — заявил госсекретарь США Майк Помпео. Кроме прочего, в рамках накладываемых санкций трем частным самолетам и яхте бизнесмена теперь будет запрещено пересекать границу США. По словам Помпео, эта мера должна будет увеличить давление на Пригожина.

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