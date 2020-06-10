Букмекерская компания 1xBet предлагает своим клиентам большое количество разнообразных продуктов собственного производства. Раздел 1xGames — яркий пример такого продукта. Компания разработала множество уникальных игр на абсолютно разную тематику. Объединяют эти игры инновационный подход и крутая графика.

Регулярные джекпоты и кешбэк в 1xGames

Помимо огромного арсенала игр, 1xBet также предоставляет пользователям множество приятных вознаграждений в виде бонусов. Во-первых, играя в 1xGames, пользователи могут стать обладателями джекпота, который разыгрывается каждый час, день, неделю и месяц.

Во-вторых, каждый игрок также может воспользоваться постоянным бонусом в виде кешбэка. Это работает следующим образом: вы выбираете две свои любимые игры и автоматически получаете кешбэк 3% на все ставки, сделанные в этих играх. Более того, ежемесячно 1xBet случайно выбирает еще одну игру, в которой вы получаете 5% кешбэка!

Огромный выбор игр

Представляем вашему вниманию четверку наиболее востребованных новых игр из коллекции 1xGames.

Hot Dice. Это игра, в которой дилер бросает кубики, а игрок должен угадать, какой будет сумма на костях в следующем раунде.

Чтобы начать играть, нужно выбрать вариант ставки. Среди предложенных вариантов:

— Больше

— Меньше

— Больше или равно

— Меньше или равно

Если игроку удастся сделать 5 успешных прогнозов подряд, он сможет увеличить сумму ставки в 30 раз. Играйте в Hot Dice и побеждайте по-крупному!

Jungle Secrets. Эта игра увлечет вас загадочными джунглями и их дикими обитателями. Выберите животное, чтобы начать игру. Также вы можете выбрать его цвет — так вы увеличите выигрышный коэффициент.

Сделайте ставку, и как только стрелка колеса остановится на вашем животном, вы победили. Общая сумма выигрыша определяется с помощью цифрового значения животного и коэффициента цвета, который вы выбрали. Исследуйте джунгли и спрятанные там сокровища вместе с 1xBet!

Royal Hi-Lo. В этой игре вы — уважаемый гость на роскошной вечеринке среди королей и королев. Сделав ставку, вы получаете четыре карты. Выберите одну из них и попробуйте угадать, большим или меньшим будет значение следующей. Если угадаете правильно, сумма вашей ставки умножается согласно коэффициентам в игре.

Gems Odyssey. Игра идеально подойдет для любителей необычных слотов. 25 ячеек случайно заполняются 6 видами драгоценных камней. Как только на игровом поле появятся 3 и более одинаковых камня подряд по вертикали или по горизонтали, вы кликаете по ним, и камни отправляются в соответствующую шкалу. Если шкала заполняется полностью, то по окончании игры ваша ставка увеличивается в соответствии с указанным коэффициентом. У каждого камня своя ценность — в частности, зеленые камни увеличивают сумму вашей ставки в 5 раз.

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