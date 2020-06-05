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Вчера Оперативным штабом по борьбе с коронавирусом было принято решение: строжайший карантин в выходные дни. Выход из дома запрещен, на выезд личного и общественного транспорта наложен строжайший запрет, кроме машин скорой помощи, полиции и службы спасения. Остальным грозят штрафы и арест за неповиновение. Магазины и прочие объекты общественных нужд будут закрыты — начиная с 00.00 пятницы до 06.00 понедельника. А значит, нужно успеть затовариться, в связи с чем магазины уже со вчерашнего дня штурмуют толпы покупателей, начисто сметающие с полок все, что можно съесть и выпить. И в таком авральном режиме нам предлагают прожить 2 месяца.

Кроме того, пятница для бюджетников – неполный рабочий день, они уходят с рабочих мест в 14.00, а все остальные работают до 18.00. Можно предположить, что решение насчет ухода в разное время с работы было принято исключительно из соображения не набивать общественный транспорт людьми. Но, с другой стороны, где гарантия, что все эти люди (также, как и те, кто выйдет в 18.00) пойдут домой и закроются в квартирах? Наверняка все побегут по своим делам, чтобы успеть сделать их до выходных, когда выйти уже будет невозможно. А, стало быть, на улицах и в магазинах города по-прежнему будет оставаться высокая плотность населения, как, впрочем, и во все остальные рабочие дни и вечера.

Что даст подобная «борьба» с эпидемией, если мы все по-прежнему будем находиться в потенциально опасных местах, окруженные потенциально опасными носителями коронавируса в течении 5-ти рабочих дней и вечеров? Где логика? Это – во-первых.

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Во–вторых, если рассматривать суть принятого Оперштабом решения глубже, то проблема, которую создали для граждан в виде строжайшей отсидки по домам, набирает немыслимые обороты. Начнем с аптек. Система выхода по SMS Оперштабом не рассматривалась, а значит, если у человека резко подскочит или упадет давление, а нужного препарата дома не найдется, он должен умирать? И если раньше можно было пойти в аптеку, то с завтрашнего дня это уже будет невозможно. Понятно, что хроники имеют под рукой нужные препараты, но ведь приступ может случиться и у совершенно здорового человека – по разным причинам: понервничал, депрессия и так далее? Согласно предложению Оперштаба, нужно вызвать Скорую помощь. А если человек не сможет открыть дверь, скажем, замок заело, ключ сломался? Оперштаб предлагает вызвать спасателей. Хорошо. А если у человека нет домашнего телефона, а в мобильном аппарате закончились деньги на счету? Ведь согласитесь, что ВСЕГО предусмотреть просто невозможно!

Далее: у кого-то в выходные дни сломался кран, засорилась канализация, заклинило дверь (и так далее), ведь форс-мажор еще никто не отменял. Что делать этим людям? Мы не думаем, что Служба спасения или Скорая помощь будут чинить краны и пробивать фановые трубы. А если гражданин живет на две семьи, что делать в этом случае? Если у престарелых родителей что-то случится, терпеть до понедельника? Ведь не все имеют возможность объединяться на выходные дни (квартира маленькая, детей много, места нет). Да мало ли что может произойти? Но Оперштаб почему-то не учел обстоятельства, связанные с форс-мажором.

Далее: что делать владельцам собак? Ведь из дома выходить строго запрещено. Получается, что нужду справлять собака должна дома – на ковры и паркет? А вдруг в течении 2-х дней домашний питомец заболеет? Ветеринарные службы работать не будут, на дом к клиентам им выезжать запрещено. Получается, что животное должно мучиться до понедельника? Длаее: у кого-то есть домик за городом, есть свое небольшое животноводческое хозяйство: овцы, куры, утки. Кто будет кормить животных, кто будет их пасти? В Баку есть несколько ипподрома, частные конные и животноводческие хозяйства. Как быть работникам этих хозяйств, если они не будут иметь права кормить животных? Кроме того, даже мусор нельзя будет выносить — из дома выходить строго запрещено. То есть, есть два варианта: либо в блоке копить до понедельника — крысам на радость, или из окна выбрасывать.

Из всего сказанного следует, что решение, принятое Оперштабом – непродуманное и спонтанное. Понятно, что пик эпидемии хотят побороть, используя метод соседней Турции, но, тем не менее, количество заболевших в Турции не пошло на спад, несмотря на строгую отсидку граждан дома в течении трех дней в неделю.

На самом деле, можно было бы обойтись «меньшей кровью», если бы были четко продуманы меры в отношении соблюдения социальной дистанции в городе, поставлены бы разметки и усиленные кордоны около них, если бы была увеличена сумма штрафа за игнорирование гражданами мер предосторожности в общественных местах (неношение масок и перчаток), если бы в автобусы пускали лимитированное число пассажиров, как это было в самом начале борьбы с эпидемией. Если бы в метро установили строгий контроль не только на входе, но и на перронах, в вагонах. Возможно, в этом случае нам бы удалось свести количество заболевших к минимуму. Но почему-то все эти правильные и более щадящие меры, применяемые во всем мире, в Баку категорически отказываются признавать. А зря. А потому решение Оперативного штаба о заключении граждан под строгих «арест» на выходные дни, по меньшей мере, звучит нелепо. Очень хотелось бы верить, что глава TƏBİB Рамин Байрамлы и его команда пересмотрят свое решение в будущем, так как оно не только неграмотно, но и неправомерно.

Яна Мадатова

Minval.az