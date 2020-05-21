«Несмотря на все страдания и потери, мы решительно отстаиваем свою позицию и всегда призывали жить в условиях мира».

Об этом говорится в заявлении председателя азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турала Гянджалиева.

Он отметил, что Армения и марионеточный режим, который она создала в Нагорном Карабахе, не отводят свои войска с азербайджанских земель и избегают мирного диалога: «Это показывает, что они не заинтересованы в достижении мира».

По словам Т.Гянджалиева, Армения и ее марионеточный режим в Нагорном Карабахе уже около 30 лет продолжают агрессию: «Мы получаем сообщения от армян, проживающих в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана. Они отмечают, что им надоели эта вражда и армянская оккупация. Ситуация напряженная, в связи с присутствием армянской армии в Нагорном Карабахе урегулировать конфликт не удается. Без урегулирования этого конфликта мира и благополучия в регионе не будет. Нагорный Карабах был составной частью Азербайджана и так будет всегда. Пока нам не удается урегулировать конфликт, его негативное влияние будет распространяться на весь регион. Кроме того, армяне, живущие в Нагорном Карабахе, живут там без веры в будущее, не знают, что будет дальше. А самое главное, мы опираемся на международное право, резолюции и заявления Совета безопасности ООН, ОБСЕ, Совета Европы. Мы являемся сторонниками мирного урегулирования конфликта, но до каких пор будем демонстрировать терпение?! Вот это главное. Время идет, нужно положить конец оккупации».

Председатель общины отметил, что здравомыслящие люди с противоположной стороны понимают эту ситуацию.

Коснувшись «инаугурации», которая будет проведена сегодня в Нагорном Карабахе, Т.Гянджалиев подчеркнул, что международная общественность осудила эти «выборы»: «Это провокация и удар по переговорному процессу. Это является также провокацией по отношению к правительству и народу Азербайджана. Вместо шагов, способных внести вклад в мирный процесс, мы становимся свидетелями провокации. Это еще раз показывает, что армянская сторона не заинтересована в мирных переговорах. Армения хочет любыми средствами сохранить статус-кво и продолжить оккупацию».

Председатель общины отметил также, что Армении безразлично, как живет население в Нагорном Карабахе: «Несмотря на пандемию COVID-19, они провели эти «выборы» и после «выборов» был отмечен рост числа инфицированных».

Т.Гянджалиев подчеркнул, что некоторые политики верят в армянскую пропаганду: «Наше существование – лучший ответ на их пропаганду. Сейчас мы сильны, как никогда. Мы должны убедить международную общественность в том, что вся эта пропаганда направлена на оправдание армянской оккупации. Справедливость на нашей стороне, мы вернемся на свои земли и в отличие от армян, готовы к миру.

Азербайджан является сильнейшей страной в регионе, как с политической, так и с военной точки зрения. Но Азербайджан всегда демонстрировал конструктивный подход. Мы верим, что лучшим инструментом является давление международной общественности на Армению. Мы вернемся на свои земли, и это наше право. Без возвращения азербайджанцев на свои земли, без восстановления признанных на международном уровне границ нашей страны мира не будет».

Minval.az