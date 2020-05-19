Испания надеется на восстановление туризма в конце июня, к этому времени также будет отменен 14-дневный карантин для въезжающих, сообщает портал Business Insider.

«Я надеюсь, что с конца июня мы возобновим туризм. Нам стоит сделать Испанию привлекательной с точки зрения безопасности для здоровья», — цитирует портал министра транспорта страны Хосе Луиса Абалоса.

Он также заметил, что 14-дневный карантин для всех въезжающих в страну будет отменен в июне. Ограничения на поездки будут постепенно сниматься.

Minval.az