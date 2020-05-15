Первоклассный футбол возвращается на европейские стадионы, а знаковая акция “Ставка без риска” от 1xBet снова радует болельщиков!

На этих выходных сразу два центральных матча бундеслиги участвуют в суперакции: “Боруссия” (Дортмунд) — “Шальке” и “Унион” — “Бавария”.

Рурское дерби между “Боруссией” и “Шальке” не нуждается в лишней рекламе. На сегодняшний день — это одно из самых принципиальных и зрелищных противостояний в мире. И, согласитесь, очень символично что поединок состоится сразу с возобновлением чемпионата, когда весь мир находится в ожидании больших матчей. Перед командами стоят самые высокие турнирные задачи, так что зрителей ждет феерическая битва.

Матч “Унион” — “Бавария” обещает быть не таким предсказуемым, как кажется на первый взгляд. В первом круге мюнхенцы с трудом обыграли столичную команду дома, а другой лидер чемпионата — дортмундская “Боруссия” и вовсе уступила “Униону” в Берлине. В этом поединке могут сыграть непопулярные прогнозы с высокими коэффициентами.

Каждый пользователь имеет возможность сделать ставку на исход матчей — и, если она окажется неверной, то 1xBet вернет до $10.

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