Удивительное время: футбол на паузе, тренировок нет, футболисты сидят дома и проводят время в видеоиграх! В этом материале мы расскажем о тех игроках, которые явно не против возможности лишний раз поиграть в любимую игрушку дома.

Месут Озил

В последние годы немец заработал репутацию настоящего “халтурщика”. Его любовь к играм дошла до того, что получив очередную травму, он занимался не восстановлением, а сидел за своей любимой игру! Компьютер или приставка — Озилу уже не важно на чем играть. Он даже зарегистрировал свой канал на Twitch, где стримит игру Fortnite. Игры немца регулярно собирают по несколько тысяч зрителей онлайн. Так что если вдруг Озил скажет, что завязывает с футболом и начинает карьеру геймера — никто и не удивится.

Антуан Гризманн

Видимо Антуан смирился с тем, что Золотой Мяч ему не выиграть и решил реализовать себя играя в Fortnite. Многие просто покрутили у виска, когда француз праздновал голы, выполняя танец Take the L из вышеупомянутой игры. Также Антуан делился в соцсетях скринами из Football Manager, где, к удивлению многих, выступал в роли менеджера лондонского “Арсенала”. Что ж такими темпами Гризманн вполне может пойти на понижение и оказаться в стане “канониров”.

Хамес Родригес

Колумбиец — давний поклонник игры в FIFA. Компания EA Sports в 2016 году рассматривала тогда еще игрока “Реала” в качестве одного из главных претендентов на обложку своего следующего издания. Тогда на кавер угодил Марко Ройс, однако Хамес не перестал обожать FIFA.

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