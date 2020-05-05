В Санкт-Петербурге при реставрации памятника Николаю Чернышевскому специалисты выяснили, что площадь перед памятником выложена старинными могильными плитами.

В советское время использование надгробий при создании монументов было нормальной практикой, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Скорее всего, у подножия монумента Чернышевскому сложены надгробия XVIII-XIX веков.

«Тут плиты, здесь даты все сбиты, грубо говоря, просто начальные буквы. Здесь только видно, что советник какой-то. Даже даты остались: январь 1891, и также, если я правильно понимаю, январь 1912 года», — поделился Николай Цикуля, старший прораб компании-подрядчика.

На одном из трех найденных надгробий сохранилась фамилия: Нахичеванский. Это плита с могилы старшего сына генерала Русской императорской армии Гусейна Хана Нахичеванского Николая. Николай Нахичеванский служил в лейб-гвардии в конном полку и погиб в 1912 году.

Памятник Чернышевскому на Московском проспекте был поставлен в 1947 году.

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