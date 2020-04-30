В ночь с 9 на 10 мая должен состояться ожидаемый бой звезд UFC: Тони Фергюсон сойдется в октагоне с Джастином Гэтжи. И это событие несомненно вызывает интерес у тех, кто так скучал по большим поединкам.

Бои с участием Тони Фергюсона всегда отличались зрелищностью и накалом, но и Джастин Гэтжи зарекомендовал себя, как очень неуступчивого бойца. Предугадать победителя в этой паре сложно, а фанаты уже находятся в предвкушении зрелища.

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