Азербайджанская филармония вошла в список лучших в СНГ.

Туристический портал ТурСтат составил рейтинг лучших филармоний стран СНГ для посещений концертов классической музыки и просмотра онлайн-трансляций концертов на сайтах филармоний и в социальных сетях.

Самые Популярные Филармонии СНГ

Московская, Санкт-Петербургская и Белорусская филармонии — самые популярные филармонии СНГ для посещения концертов и их просмотра онлайн.

Ниже представлены результаты рейтинга лучших филармоний стран СНГ.

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности филармоний и предложений онлайн-трансляций концертов на сайтах филармоний и в социальных сетях.

Топ-10 Лучших Филармоний СНГ:

1. Московская государственная академическая филармония, Москва

2. Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича, Санкт-Петербург

3. Белорусская государственная филармония, Минск

4. Казахская государственная филармония им. Жамбыла, Алматы

5. Азербайджанская государственная академическая филармония им. Муслима Магомаева, Баку

6. Государственная филармония Армении, Ереван

7. Государственная филармония Узбекистана, Ташкент

8. Кыргызская национальная филармония им. Токтогула Сатылганова, Бишкек

9. Национальная филармония имени Сергея Лункевича, Кишинев

10. Государственная филармония им. Акашарифа Джураева, Душанбе

Minval.az