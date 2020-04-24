Михаил Саакашвили заявил, что выступает за абсолютный мир с Россией.

«Я абсолютный сторонник мира с Россией. Но тот факт, что Зеленский предложил мою кандидатуру, свидетельствует о том, что он за независимую внешнюю политику», — цитирует Саакашвили «Немецкая волна».

«И никто против мира с Россией не выступает, я полностью за мир с Россией, но есть разные условия, при которых достигается этот мир», — отметил политик.

По словам Саакашвили, Зеленский не идет на уступки РФ в вопросах по Донбассу и защищает украинский суверенитет.

См. с 7.13.

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