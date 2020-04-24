Члены режима Асада впервые отвечают за преступления против человечности перед судом — в Кобленце. Об этом, как передает Инопресса, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«Анвар Раслан приехал в Германию шесть лет назад, он искал безопасной жизни. Теперь два судебных пристава ведут его в наручниках в зал суда Кобленца», — повествует журналистка Юлия Юттнер.

«В начале сирийской гражданской войны, с апреля 2011 по сентябрь 2012 года, Анвар Раслан руководил 251-м отделом сирийской спецслужбы, который отвечал за безопасность в Дамаске и окрестностях и за арест повстанцев. Они поступали в тюрьму Хатиб. Никто, кто пребывал там, никогда этого не забудет», — отмечает издание.

«Подразделение Раслана печально известно систематическими пытками. Под его руководством жестоким пыткам подверглось минимум 4 тыс. заключенных, по крайней мере 58 из них скончались от побоев. Обвинитель Яспер Клинге говорит об убийстве из корыстных побуждений и неизлечимом «моральном ущербе и страданиях»; о панических атаках, посттравматических стрессовых расстройствах, об избиении палками, проволоками и плетями, избиении ногами и ударами электрическим током, изнасилованиях и сексуальном принуждении, угрозах жестокого обращения с родственниками заключенных. Все ради того, чтобы добиться признательных показаний и получить информацию об оппозиционном движении», — говорится в статье.

«Однажды Раслан отдал приказ «полностью» забить одного заключенного. Клинге и его коллега Филипп Бегнер насчитывают в общей сложности 24 таких же случая, ответственность за которые несет Раслан как человек, отдававший приказы. Мужчин и женщин подвешивали к потолку, связывали им руки, подвергая произволу. Согласно обвинению, их, без одежды, с завязанными глазами, избивали пластмассовыми трубами, резиновыми шлангами и палками до тех пор, пока они не теряли сознание. Одного мужчину пособники Раслана подвесили к потолку, давали ему пить, а потом перевязали ему пенис».

«По мнению федеральной прокуратуры, в 251-й тюрьме царили унизительные, нечеловеческие условия содержания: заключенным не предоставлялось медицинское обслуживание, они были вынуждены голодать, не могли мыться и только один раз в день им разрешали сходить в туалет. Их зажимали в крошечных камерах: 9 кв.м. для 20 человек, 40 кв.м. для 100 человек. Заключенные не могли сесть или лечь. Они были вынуждены спать стоя. В большинстве камер не было дневного света. И повсюду крики других заключенных, подвергавшихся пыткам».

«Раслана обвиняют в преступлениях против человечности, убийстве 58 человек, изнасилованиях и тяжком сексуальном принуждении. 57-летнему мужчине грозит пожизненное заключение. В первый день судебного заседания он молчал», — передает издание.

«Вместе с Расланом в пособничестве преступлениям против человечности обвиняется и Эйяд Альгареб. (…) Согласно обвинению, Альгареб руководил группой захвата службы госбезопасности, брал штурмом квартиры и дома оппозиционеров. После насильственного подавления демонстрации осенью 2011 года он арестовал как минимум 30 демонстрантов и доставил их на автобусах в тюрьму 251-го отдела. Задержанных избивали уже по пути в тюрьму, а в ней подвергали пыткам».

«Впервые в мире члены режима Асада предстали перед судом по обвинению в осуществлении пыток в интересах государства. Юридическим основанием для этого является принцип универсальности международного права: такие преступления, как геноцид, военные преступления или преступления против человечности, могут преследоваться в Германии, даже если они были совершены за границей и ни преступник, ни жертва не являются гражданами Германии», — поясняет автор статьи.

«Этот процесс важен не только для меня лично, но и для тех, кто еще сидят в тюрьмах Сирии и тех, кого больше нет в живых, — говорит Вассим Мукдад, выступающий в качестве частного обвинителя. — Мы говорим о преступлениях системы, которые доходят вплоть до высших уровней власти», — передает Der Spiegel.

Minval.az