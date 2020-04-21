1xBet всегда стремится радовать своих пользователей полезными бонусами и акциями. На этот раз для повышения тонуса игроков, БК подготовила предложение “Бонус Витамин”. Каждый пользователь 1xBet может ежедневно получать приятные бонусы, просто играя в любимые игры!

Чтобы воспользоваться возможностью, достаточно выполнить несколько простых условий:

Зарегистрироваться или залогиниться на 1xBet

Делать ставки в 1xGames (не менее пяти в сутки)

Нажать на кнопку “Забрать бонус” на странице акции

Наслаждаться бонусом!

Ежедневно игрок может получить от одного до трех видов бонусов, среди которых — прокрутки Lucky Wheel, удвоение выигрыша и бесплатные ставки в 1xGames, а также — кешбэк 50% в случае проигрыша.

Предложение действует до 15 мая для пользователей, которые играли в 1xGames в течение минимум 14 отдельных дней за последний месяц.

Играйте в 1xGames, получайте ежедневные бонусы от 1xBet и используйте их для новых выигрышей!

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