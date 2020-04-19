Китай был недостаточно откровенен и скрывает часть информации, касающейся истоков и распространения коронавируса, заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

В интервью телеканалу АВС она заявила, что вопросы, связанные с коронавирусом, являются поводом для проведения независимого расследования.

Напомним, что президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме сказал, что Китай должен быть привлечен к ответственности, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19.

Minval.az