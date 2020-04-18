Распространение коронавируса в ряде стран Южной Америки может привести к экономическим проблемам, в частности к дефициту кофе в мире.

Такие оценки привело агентство Bloomberg.

По мнению экспертов, на чье мнение ссылается издание, “появляются опасения, что возникнет нехватка рабочих для сбора кофейных зерен”.

И хотя случаев заражения COVID-19 в странах Латинской Америки, поставляющих на мировой рынок кофе, пока существенно меньше, чем в Европе или США, однако уже сейчас болезнь грозит оставить плантации кофе без сборщиков.

Агентство напоминает, что работа сборщиков кофе в Латинской Америке относится к низкооплачиваемым, при этом живут работники скученно, что создает высокий риск распространения коронавируса даже в том случае, если заражен оказался лишь один человек.

Среди прочих факторов, которые негативно повлияют на отрасль, – прекращение работы некоторых банков, введение санитарных норм, из-за которых сократился рабочий день, а также перебои в работе транспорта.

Наиболее трудная ситуация сложилась в Бразилии, Колумбии и Перу, на которые “приходятся примерно две третьих мировых поставок кофейных зерен арабика”, отмечает агентство. Оно сообщает, что данную информацию подтверждают представители компаний в упомянутых странах, а также американские фирмы, которые с ними работают.

В то же время, отмечает издание, вызванные пандемией карантинные меры не только не снизили спрос на кофе, но, наоборот, подстегнули его. Люди не заказывают кофе в закрытых ресторанах и кофейнях, но стали скупать продукт в магазинах.

Minval.az