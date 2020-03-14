Врач из итальянской больницы рассказала о последних минутах жизни тех, кто умирает от коронавируса. Её свидетельства приводит Sky News.

Медик поведала, что обычно тяжелобольные просят дать им перед смертью поговорить с родными и близкими. Обычно, умирающих соединяют с дорогими им людьми через видеосвязь.

«Знаете, что самое драматичное в этом всем? Это наблюдать, как пациенты умирают в одиночестве, слушать, как они умоляют, чтобы им дали возможность попрощаться с их детьми и внуками», — поделилась врач.

Она отметила, что обычно больные находятся в ясном состоянии рассудка и осознанно встречают свою смерть. Обычно, у них нет галлюцинаций и нарколепсия у них не наблюдается.

Minval.az