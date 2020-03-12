Онлайн-игры — отличный способ времяпровождения после трудного рабочего дня, они позволяют расслабиться и переключиться. Именно здесь можно реализовать свое рвение к победе. В отличие от непосредственно ставок, игры не требуют большого количества аналитических способностей.

На сайте 1xBet, одной из ведущих букмекерских компаний планеты, в разделе 1xGames пользователям доступно более 100 игр: здесь каждый найдет что-то для себя. Рядом с культовыми “21” или “Косынкой” находятся не менее привлекательные развлечения, вроде Triple Holdem, Fruit Blast, Beat the Joker.

Отдельно об играх ниже, а пока стоит упомянуть о том, что в этом же разделе проходит Ежедневный турнир. Пользователи делают ставки в играх, получают бонусные баллы и имеют возможность выиграть главный приз — €1000.

В основу игры Triple Holdem, эксклюзивная версия которого представлена на сайте 1xBet, легли видоизмененные правила так называемого техасского холдема. На данный момент данная карточная игра — одна из самых популярных в своем роде. Одно из преимуществ игры — легкий интерфейс, в котором пользователь сможет запросто разобраться самостоятельно.

В Triple Holdem играют стандартной колодой из 52 карт. Также изюминкой игры стало то, что дилер ведет игру одновременно с двух рук. И чтобы одержать победу клиенту достаточно собрать сильнейшею комбинацию.

Еще одна игра, пользующаяся огромной популярностью — Fruit Blast. Здесь пользователю доступны два режима: ручной и автоигра. В ручном можно самостоятельно выбираете подходящие комбинации из фруктов, а в авто, как вы уже догадались, все происходит автоматически.

Заполняя шкалы с фруктами, необходимо учитывать, что у каждого фрукта есть свой коэффициент (клубника — 8, виноград — 3, вишня — 1 и т.д.). По окончании игры ваш выигрыш рассчитывается в зависимости от количества собранных фруктов и их коэффициентов.

Суть игры Beat the Joker предельно проста: вы должны обыграть Джокера. В игре используется 40 карт четырех мастей со значением от пятерки до туза. Игрок делает ставку на каждую из карт, и, если после переворачивания значение вашей карты больше, чем у Джокера — вы победили!

Такой широкий выбор онлайн-игр значит, что провести время с интересом на сайте 1xBet может каждый. Просто заходите в раздел 1xGames и начинайте игру!

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