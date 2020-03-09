Многолетний лидер агдамского «Карабаха» и сборной Азербайджана по футболу Рашад Садыхов завершит карьеру по окончании сезона.

Как сообщает азербайджанский интернет-сайт 1news.az, вчера, 8 марта, после матча «Кешля» — «Карабах» (0:2) об этом заявил главный тренер агдамцев Гурбан Гурбанов.

Информация о том, что Рашад повесит бутсы на гвоздь появилась уже давно. Сам футболист не подтверждал ее, но и не опровергал. Вчера же Гурбан Гурбанов сообщил, что было принято решение, что по окончании сезона Рашад завершит карьеру. Более того, наставник агдамцев раскрыл некоторые детали. Он рассказал, что Садыхов хотел уйти с футбола еще по окончании прошлого сезона. Но Гурбан Гурбанов настоял на том, чтобы он остался. Рулевой «Карабаха» предложил Рашаду поиграть еще два сезона. Но в итоге, было принято решение, чтобы Садыхов отыграл еще один сезон. Таким образом, карьера одного из лучших футболистов независимого Азербайджана подходит к концу.

Напомним, что Рашад Садыхов завершил карьеру в сборной Азербайджана в 2017 году. Последний матч он провел 5 октября 2017 года против Чехии (1:2). За это время он надевал футболку сборной в 110 матчах, в которых забил 5 голов. За «Карабах» он выступает с 2009 года. В Азербайджане он также выступал за «Туран» и «Нефтчи». За рубежом успел поиграть за иранский «Фулад», а также турецкие «Кайсериспор», «Коджаелиспор» и «Эскишехирспор».

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